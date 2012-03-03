Премьер Японии: власти верили в миф о безопасности атомной энергетики

Правительство Японии не смогло в должной мере среагировать на землетрясение и цунами, произошедшие в марте 2011 года, сделал публичное признание в субботу премьер-министр Ёсихико Нода. Страна была на грани ядерной катастрофы.

За неделю до годовщины катастрофы Нода заявил, что правящие круги Японии верили "миф о безопасности атомной энергетики" и не были готовы к столь широкомасштабной катастрофе, приведшей к радиационной аварии на атомной электростанции "Фукусима-1".

Ранее на этой неделе в Японии был опубликован независимый доклад о произошедшем в марте 2011 года.

Согласно новым данным, японское правительство скрыло часть информации об опасности, исходящей от пострадавшей атомной электростанции "Фукусима" в первые дни после аварии, передает Би-би-си. В частности, японские власти готовились к взрыву реакторов и эвакуации Токио.

Напомним, что в марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 и следом за ним разрушительное цунами, высота которого местами превышала 30 метров. Всемирный банк оценивает ущерб Японии от землетрясения и цунами в 200 тыс. долларов.

В результате стихийного бедствия погибшими и пропавшими без вести числятся более 19 тысяч человек, причем около 93% погибших стали жертвами цунами. Гигантская волна также стала причиной аварии на АЭС "Фукусима-1", с последствиями которой Японии предстоит справляться в течение ближайших 30 лет.