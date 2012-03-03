В Туркменистане 8 марта все женщины получат 40 манатов

В честь Международного женского дня 8 марта всем женщинам Туркменистана от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова вручат денежные подарки в размере 40 манатов (около 14 долл. США).



Подарки будут вручены в торжественной обстановке женщинам, работающим во всех предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, женщинам, получающим пенсию и государственные пособия, женщинам, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений, сообщает turkmenistan.ru. Президентом Туркмении также подписан указ, согласно которому группе матерей, родивших и воспитавших восемь и более детей, присвоено почетное звание Туркмении «Материнская забота».





