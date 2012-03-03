Судья подал в суд на самого себя из-за анекдота про Обаму

Председатель федерального суда Монтаны Ричард Себулл начал судебную проверку в отношении собственной шутки про президента США, признав ее расистской. Его электронное письмо с анекдотом, оскорбляющим Барака Обаму, случайно попало в прессу.

Еще одну жалобу на него подала непартийная организация Common Cause, обвинив его в нарушении судебной этики, а группа правозащитников из Монтаны начала собирать подписи за его отставку.

"Мамины воспоминания" , такова тема письма, были отправлены 20 февраля с рабочей электронной почты судьи шести его близким друзьям и знакомым. В нем пересказывался следующий анекдот: "Маленький мальчик спрашивает у мамы: "Мам, а почему я черный, а ты белая?" Мама отвечает: "Даже и не спрашивай, Барак! Судя по тому, что я помню после той вечеринки, радуйся, что ты не лаешь!""

Друзья судьи переслали письмо своим друзьям, и в итоге оно попало в редакцию газеты The Great Falls Tribune. 29 февраля судья Ричард Себулл официально признался, что отправлял письмо с оскорбительным анекдотом, и извинился за эту шутку. Он заявил, что осознает расистский намек в анекдоте, но сам расистом не является.Он не поддерживает президента Обаму, и поэтому воспринял анекдот про него как политический, сообщает lenta.ru.

На следующий день, 1 марта, судья отправил официальные извинения Бараку Обаме и его семье.



