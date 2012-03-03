Француз подал в суд на Google за неприличный снимок

Житель французского департамента Мен и Луара будет судиться с корпорацию Google за то, что он был запечатлен справляющим малую нужду в панорамном снимке на сервисе Street View. Он требует выплатить ему 10 тысяч евро.



Из-за снимка над французом потешается вся деревня, в которой он живет (около трех тысяч жителей). В связи с этим он потребовал выплатить ему компенсацию в размере 10 тысяч евро и удалить снимок .

Street View создает панорамные снимки с помощью специального блока камер, установленного на автомобиле. Такой автомобиль передвигается по дорогам той или иной страны, после чего отснятый материал сшивается и накладывается на карту, сообщает Lenta.ru.

При этом некая программа определяет лица людей и номерные знаки автомобилей в кадре и замазывает их. Однако истец утверждает, что соседи все равно узнали его. Судебное заседание пройдет 15 марта



