В польском Гданьске стаи кабанов разгуливают прямо по городу. Голодные животные пришли на улицы город в поисках пищи. Гданьск - один из самых популярных у туристов город Польши. Кабаны ходят не по одному.

С виду они безобидные, но клыки показать могут. Жители города наблюдают за происходящим с любопытством , но к диким животным приближаться не рискуют. Кабаны уже заглядывают и на частные территории, передает Вести.ру.

Власти города пока не решили, что делать с незванными гостями. Известно, что кабаны добывают еду под землей: носом и клыками роют ямы.

В этом году в Гданьске должны пройти матчи Евро-2012. Поклонники футбола волнуются - а вдруг животные своими клыками испортят поле.