Сестра Ахмадинеджада проиграла выборы в парламент Ирана

Прошедшие накануне парламентские выборы в Иране, как и ожидалось, усилят перевес исламского духовенства во главе с аятоллой Али Хаменеи. Его политические противники - ультраконсерваторы, которых возглавляет президент Махмуд Ахмадинежад, - проигрывают.

Одним из, хотя и не самым сокрушающим ударом по авторитету действующего президента стало поражение на выборах его младшей сестры. Парвин Ахмадинеджад баллотировалась в парламент в родном городе президента - Гармсаре. По итогам голосования ей придется уступить депутатское кресло своему сопернику. Как отмечают наблюдатели, поражение сестры может нанести серьезный урон для политической карьеры Махмуда Ахмадинеджада.

Соперники президента, поддерживающие религиозного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, одержали победу и во многих других избирательных округах. Из-за примитивных методов подсчета голосов окончательные результаты выборов станут известны только через несколько дней, однако уже сейчас лидерство клерикалов очевидно.

Сторонники Ахмадинеджада и приверженцы аятоллы Хаменеи стали единственными крупными силами, принявшими участие в иранских выборах. Оппозиция - левая, либеральная и реформистская - пыталась выставить своих кандидатов на выборах, однако подавляющему большинству из них в регистрации было отказано. В итоге противники действующих властей призвали сограждан бойкотировать голосование.

По требованию МВД работа избирательных участков 2 марта была продлена на пять часов. В результате явка избирателей составила, по официальным данным, 67 процентов, сообщает в субботу иранское агентство Mehr.

Маловероятно, что голосование сильно повлияет на внешнюю политику Ирана — неоднозначная ядерная программа Ирана и международные отношения уже строго контролируется Хаменеи. По мнению официальных лиц ИРА, активность избирателей – наглядный показатель доверия иранцев исламскому режиму, одобрения его курса на мирное освоение атома и непреклонности в противостоянии с Западом.

Однако победа на парламентских выборах позволит исламскому духовенству усилить свою роль в определении политического фона перед президентскими выборами в 2013.

Следующие президентские выборы состоятся в Иране в 2013 году. Махмуд Ахмадинеджад не сможет выдвинуть на них свою кандидатуру, так как он уже избирался на пост президента два срока подряд.