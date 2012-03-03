Разрешение на отправку гуманитарной помощи в Хомс пока не получено

Представители Международного комитета Красного креста (МККК) прибыли в сирийский город Хомс для оценки ситуации и определения объемов экстренной гуманитарной помощи населению.



Вчера представители МККК побывали в районе Баба Амр, где до недавнего времени проходили ожесточенные столкновения сирийских войск с оппозицией.

Разрешение на отправление самой гуманитарной помощи от сирийских властей еще не получено, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писали «АН», сотрудники Красного Креста доставят в город продукты питания, медикаменты и попытаются эвакуировать раненых.