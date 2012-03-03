В Сирии журналисты становятся мишенью для армии режима аль-Асада

В последние месяцы в Сирии погибли несколько журналистов. Западные правительства обвиняют Дамаск в том, что они были убиты преднамеренно, а легкой мишенью международные репортеры становятся из-за своих мобильных телефонов.

Смерть журналистки, американки, Мари Колвин, стоило режиму Башара аль-Асада, вероятно, менее 10 000 евро. Так считает один из экспертов в области информационной безопасности и защиты данных Рурского университете в немецком Бохуме, пишет журнал Foсus. Ученый изучил безопасность спутникового телефона и пришел к выводу, что при помощи соответствующего технического оборудования телефон может быть взломан, что дает возможность определить месторасположение его владельца.

Эксперт полагает, что эта технология идет из России, она не дорогая и ее легко можно найти на Ближнем Востоке. Короткий разговор по телефону не опасен. Но журналисты, как правило, используют его нескольких часов для передачи своих сообщений, и для правительства не составить труда обнаружить сигналы мобильных телефонов.

В повстанческом г. Хомс нападению подверглись дома, в которых велись телефонные разговоры по мобильному телефону, говорит сирийский активист и аль-Хомси. Антенна, установленная на крыше дома, в котором спрятались журналисты, была сразу же сбита.

Сирийский режим угрожает смертью всем журналистам, которые не были официально туда направлены. Погибших на прошлой неделе американскую журналистку Мари Колвин и французского фотографа Реми Оклика государственное телевидение Сирии обвинило в шпионаже. В 2011 году по данным организации "Репортеры без границ" погибло 66 журналистов, большинство из них – во время арабской весны.