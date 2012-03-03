В доме бывшего президента Германии Кристина Вульфа проведен обыск

Через две недели после отставки президента Германии Кристиана Вульфа, прокуратура Ганновера провела обыск в его доме в Гроссбургведеле, куда он переселился с семьей недавно из Берлина.

Обыск длился почти четыре часа и был проведен с добровольного согласия Вульфа и его жены.

Против Вульфа выдвинуто обвинение в превышении служебных полномочий, а именно в получении незаконных материальных выгод во время его пребывания на посту премьер-министра Нижней Саксонии.

Следователи забрали находившиеся в доме компьютеры и документы. В ходе расследования дела 52-летнего экс-президента в минувший четверг уже был проведен обыск в офисе и квартире его друга - кинопродюсера Дэвида Грёневольда.

Напомним, в последние несколько месяцев вокруг Вульфа все больше и больше разгорался скандал из-за того, что в 2008 году он взял льготный кредит на строительство дома у предпринимателя Геркенсона и умолчал об этом перед депутатами земельного парламента.

Затем к этому обвинению посыпались новые: проведенные отпуска с будущей женой Беттиной, оплачиваемые другом-бизнесменом Дэвидом Грёневольдем. Вульф утверждает, что возвращал эти деньги наличными.

Как пишет немецкая пресса, в то время Вульф был еще женат на Кристине Вогт, и, возможно, ему сложно было ей объяснить, почему с их счета снята приличная сумма за проживание в отеле класса люкс. Ожидается, что расследование дела против Вульфа займет несколько месяцев.