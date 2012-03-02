В Латвиии персоной нон грата объявлены два российских историка

Представитель МИД Латвии Янис Силис сообщил, что сотрудников фонда "Историческая память" Александра Дюкова и Владимира Симиндея объявили в Латвии персоной нон грата. Такое решение в пятницу принял министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.



По словам Яниса Силиса, глава МИД Латвии принял это решение в связи с заключениями ответственных служб, "их действия вредят Латвии и ее гражданам", передает РИА Новости.



В Латвии российские историки Александр Дюков и Владимир Симиндей представляли выставку "Украденное детство", которая рассказывает об узниках нацистского концлагеря Саласпилс.