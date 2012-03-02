Обама: США считают неприемлемым обладание Ираном ядерного оружия

Президент США Барак Обама считает неприемлемым обладание Ираном ядерным оружием и не допустит его появления в ИРИ. А для этого США будут использовать все имеющиеся у них возможности, вплоть до военной силы.



В интервью, опубликованном в пятницу американским журналом Atlantic magazine, американский президент заявил, что не блефует, говоря об этом. Он также добавил, что о его намерениях знает и правительство Ирана, и правительство Израиля, которое, как и США, рассматривает возможность нанесения удара по иранским ядерным объектам.



Барак Обама еще раз подтвердил, что его администрация по-прежнему не исключает "любых действий" против Ирана: "Я не буду объявлять, каковы наши намерения. Но правительства обеих стран (Ирана и Израиля) сознают, что если Соединенные Штаты считают неприемлемым обладание Ираном ядерным оружием, то мы говорим об этом вполне серьезно и не допустим этого".



В то же время президент США дал понять, что "военная составляющая" - это лишь один из возможных способов решения этой проблемы, по его словам, такой вариант действий будет использован в последнюю очередь. Сейчас США надеются на дипломатию и санкции, которые достаточно болезненны для Ирана и оказывают на него необходимое давление, считает американский президент.