Раненых в Сирии французских журналистов доставят в Париж на борту самолета

Раненые под сирийским городом Хомс французские журналисты Эдит Бувье и Уильям Даниэль будут доставлены в Париж, в пятницу они покинули Ливан на борту медицинского самолета ВВС Франции, называющийся "летающим госпиталем".



Раненые репортеры, которые смогли выбраться из сирийского города Хомс по контрабандным тропам, получали медицинскую помощь во французском госпитале "Отель Дьё" в Ливане, однако, доступ к ним представителей местных СМИ был строго запрещен.



В Бейрутском международном аэропорту имени Рафика Харири в пятницу совершил посадку специально оборудованный медицинский самолет, который забрал обоих журналистов и направился в столицу Франции Париж.

Ранее французский президент Николя Саркози пообещал на саммите в Брюсселе, что раненых французских журналистов по его указанию вывезет специальный борт.









французская журналистка Эдит Бувье









французский журналист Уильям Даниэль