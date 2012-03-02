На саммите в Брюсселе озаботились ситуацией в Белоруссии

Участники проходящего в Брюсселе саммита ЕС озаботились ситуацией в Белоруссии. Лидеры 27 стран ЕС выразили серьезные опасения в связи с происходящими в этой стране нарушениями прав человека и преследованиями представителей оппозиции.



Дипломатический источник одной из восточноевропейских стран сообщил, что "участники Европейского совета полностью разделяют мнение, что ситуации в Белоруссии вызывает серьезную озабоченность". По его словам, лидеры 27 стран ЕС считают необходимым "усилить давление на Минск, чтобы добиться от него прекращения нарушений прав человека и преследований представителей оппозиции".



Также дипломат отметил, что "саммит намерен поручить Совету ЕС (на уровне глав МИД) рассмотреть на ближайшем заседании очередные меры воздействия на белорусский режим", однако практических решений по Белоруссии саммит пока принимать не будет, передает ИТАР-ТАСС.



Стало известно, что новый блок санкций в отношении Белоруссии будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам, который состоится в Брюсселе 26 марта.



Напомним, Совет ЕС 27 февраля включил в "черный список" еще 19 белорусских судей и 2 представителя руководства силовых структур Белоруссии, вследствие чего, общая численность фигурантов этого списка выросла до 231 человека. Согласно санкциям, им запрещен въезд на территорию ЕС, а их банковские счета в Европе должны быть "заморожены".