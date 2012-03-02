Отсутствие алкотестера в автомобиле с 1 ноября во Франции будет стоить 11 евро

Алкотестер с 1 июля становится обязательным элементом автомобильной экипировки во Франции. Впрочем, штраф за его отсутвие будет взиматься лишь с 1 ноября и обойдется в 11 евро. Декрет, анонсирующий новость, опубликован сегодня в официальных СМИ.

Появление этого нового обязательства было анонсировано президентом Николя Саркози еще 30 ноября 2011 года. Причиной тому стали чрезвычайно высокие цифры смертности на дорогах по причине алкогольного опьянения водителей.

«Алкоголь лежит в основании 31% случаев со смертельным исходом во Франции, показатели не меняются в течение 10 лет, против 17% у англичан и 10% у немцев», - заявил агенству AFP межведомственный представитель дорожной безопасности Жан Люк Неваш.

«Мы хотим развить политику автоконтроля, которая с 1 декабря уже существует в ночных клубах и барах Франции, где для клиентов установлены аппараты для проведения экспресс-тестов крови. Любой желающий может проверить уровень алкоголя в крови, прежде чем сесть за руль".

Кроме того, оснащение встроенными алкотестерами новых автобусов, начатое 1 января 2010 года, должно быть распространено на все автопарки на начало учебного года 2015. Прежде чем отправиться в путь, абсолютно все водители должны будут пройти тестирование, и если показания превысят допустимую норму, мотор просто не заведется.