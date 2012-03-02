Власти Сирии разрешили Красному Кресту помочь жителям Хомса (ВИДЕО)

В Сирии международному комитету Красного Креста разрешен въезд в город Хомс для оказания гуманитарной помощи жителям района Баб-Амро, который сильно пострадал в ходе осады города во время спецоперации правительственных войск.

Сотрудники Красного Креста доставят в город продукты питания, медикаменты и попытаются эвакуировать раненых. передает Интерфакс. По словам сирийских активистов, правительственные войска вошли в район Баб-Амро.

"АН" писали, что 29 февраля правительственные войска освободили от повстанцев район Баб-Амро в Хомсе - третьем по величине городе Сирии с миллионным населением - на протяжении долгого времени являлся одним из основных оплотов немирной оппозиции.

28 февраля президент Сирии Башар Асад подписал проект новой конституции страны, в которой расширяются возможности демократических преобразований в САР за который проголосовали сирийцы в воскресенье.

В день проведения референдума Госсекретарь США Клинтон призвала сирийцев прийти на помощь "городу повстанцев" Хомсу, подготовив почву для иностранного вторжения. Потому, что иначе военную операцию, наподобие ливийской, по ее словам, в Сирии провести нельзя: силы противников режима Каддафи контролировали большие районы страны в то время, как сирийская оппозиция территорию не контролирует.

Люди в Сирии бесспорно гибнут, в том числе безвинные мирные жители. Но убедительной информации о жертвах противостояния нет.

По данным лондонской "Сирийской обсерватории прав человека", с начала февраля в ходе вооруженных столкновений в Хомсе погибли сотни людей. Однако МИД РФ сомневается в достоверности информации этой организации.

По данным ООН, более 7,5 тыс. человек погибли с марта прошлого года, когда силы безопасности страны начали жестко подавлять акции протеста.

Власти САР говорят, что не больше 2 тыс., в основной массе - военнослужащие и боевики. Но ЛАГ и страны Запада не доверяют сообщениям правительства САР, а доступ в страну международных правозащитников и сотрудников иностранных СМИ Дамаск ограничил в целях их безопасности. Хотя, журналисты все же проникают в страну нелегально и гибнут.