В Латвии православное Рождество не будет считаться праздничным днем

Сейм Латвии сегодня с отклонил предложение фракции «Центр согласия», отстаивающей права русскоязычных жителей республики, объявить 7 января праздничным днем. 25 декабря – Рождество для западных христиан – считается в стране официальным праздником.



Авторы поправок указали, что в Латвии приблизительно для 400 тысяч человек 7 января является важным религиозным праздником, так как в этот день они празднуют Рождество. Однако за соответствующие поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых датах проголосовали 43, против – 46 депутатов, один депутат воздержался. Всего в парламенте 100 депутатов.

Известный латвийский финансист Гирт Рунгайнис предупредил, что это привело бы к многомиллионным убыткам. Учитывая большое количество русских, экономика будет парализована на целую неделю – с Нового года до 7 января. «Экономика была бы малоэффективной, потому что народ был бы парализован новогодним пьянством... Те, кто сейчас безответственно рассуждают об этой идее, это либо наивные люди, либо вредители», – сказал он, сообщает «Взгляд».

«Православному Рождеству нет места в европейской стране. Такой праздник переместил бы Латвию под влияние российско-византийской культуры, которая доказала, что не способна на цветущую экономику, потому что там структура власти подчиняется правителям, что мешает развитию», – отметил он.



