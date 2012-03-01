Рауф Хабибов - глава райцентра Губа в Азербаджане уволен (ВИДЕО)

Глава исполнительной власти Губинского района Азербайджана Рауф Хабибов уволен. Заявление депутата Милли меджлиса (азербайджанского парламента) Вахида Ахмедовоба об его отставке жители Губы восприняли с восторгом и ликованием.

До 10 тысяч человек собрались в четверг, 1 марта, утром перед зданием исполнительной власти города Губа, выражая свое недовольство оскорбительными высказываниями главы исполнительной власти, заявившего, что его земляки "продали свой район и себя", они "предатели" и "бездельники". Он выступал в местном Центре Гейдара Алиева.

Возможно, реакция районного чиновника была вызвана размещением в Интернете видеоролика, показывающего недвижимую собственность Хабибова, оформленную на имя его тещи.

Участники массовых волнений требовали отставки Хабибова и швыряли камнями в окна здания исполнительной власти. Митингующие громили собственость чиновника. В район были введены внутренние войска.

Против участников митинга применили слезоточивый газ. В столкновениях между населением и полицией пострадали несколько человек. Ахмедов объявил об освобождении восьми задержанных в ходе беспорядков, передает ВЗГЛЯД.ру.

Он сообщил, что все задержанные вскоре будут освобождены, и попросил разойтись.