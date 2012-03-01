Региональный министр Пакистана раскрыл, сколько стоит заказ смертника

Заказать смертника в Зоне племен на пакистанско-афганской границе возможно всего за 2 миллиона рупий (менее 22 тысяч долларов). Об этом заявил министр информации провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана Миян Ифтихар Хусейн.



"В племенной зоне Вазиристан террориста-смертника можно купить за 2 миллиона рупий, а покупатель уже сам решает, как его использовать - против мусульман или против иноверцев", - заявил он в городе Пешавар на двухдневной встрече с журналистами, организованной Афганским медийным центром .

Также региональный министр призвал работников СМИ внести посильный вклад в борьбу с терроризмом в регионе. Хусейн также отметил, что "мир и спокойствие могут покинуть и Пакистан", если в Афганистане не будет достигнута стабильность, сообщает РИА Новости.

Высокопоставленный пакистанский чиновник надеется, что в Афганистане путем переговоров с оппозицией удастся достичь национального примирения. В этой связи он подверг критике талибов за то, что они "ведут секретные переговоры с США в Катаре" и, используя террористов-смертников, убивают своих сограждан.



Провинция Хайбер-Пахтунхва имеет общую административную границу с Зоной племен, которая тянется вдоль афганской границы почти на 700 километров и где официально, еще с колониальных времен, нет государственной власти.



