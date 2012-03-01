Французский суд отнес «sex toys» к порнографии

Парижский суд признал виновным владельца магазина "Love shop", открывшего в Париже в 2008 году по адресу: улица Сен Мартен, 69 магазин «sex toys», и, таким образом, нарушившего закон, запрещающий для магазинов, продающих порнографическую продукцию, находится на расстоянии менее 200 метров от школы. Магазин должен быть закрыт. Решение суда показало, что он в конечном итоге определился с отношением к такой особой категории продукции, как «sex toys».

Кроме того хозяин магазина Николя Бруснель обязан заплатить один евро в качестве возмещения ущерба ассоциации CLER «Любовь и семья». В исковом заявлении ассоциация ссылается на закон о защите детей от 1987 года, реформированный в 2007 году, который запрещает "установку менее чем в 200 метрах от учебного заведения, учреждения, деятельность которого заключается в предоставлении или продаже публике предметов порнографического характера».

Впрочем, г-н Бруснель, выбравший место для продажи подобной процукции в 90 метрах от школы еще до решения суда сообщил, что в случае решения не в его пользу будет обжаловать решение суда, которое обязывает его закрыть магазин в «ближайшие месяцы». Его адвокат со своей стороны иронично заметил, что «Франция на сегодня является единственной западной страной, расценивающей вибрирующую утку как порнографию», добавив, что решение является «ретроградным, пуританским и вызывающим беспокойство».

Впрочем, в магазине, который должен быть закрыт, к продаже предлагались не только и не столько вибрирующие утки. Поэтому ассоциация CLER «Любовь и семья» со своей стороны в лице г-на Анри Борогара, высказала удовлетворение тем, что «закон был применен», добавив, что если его клиетны ретрограды, то эту позицию ретроградов они разделяют с большим числом французских сенаторов и депутатов Национального Собрания.