"Газпром" подал в суд на правительство Литвы

Компания "Газпром" обратилась в международный арбитраж с иском к правительству Литвы. Российская компания намерена защитить свои инвестиции в Литовской Республике.

Такое заявление представитель "Газпрома" сделал на заседании правления компании Lietuvos Dujos. Заявление было сделано во время голосования по вопросу о разделении Lietuvos Dujos в соответствии с требованиями литовского законодательства о газе, передает Интерфакс. Договоренности, достигнутые 27 февраля в ходе встречи с представителями правительства Литвы и Европейской комиссии, не были выполнены, отмечает "Газпром".