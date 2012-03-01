В Турции взорвали офис правящей партии

В Турции в четверг прогремел взрыв у здания регионального офиса правящей Партии справедливости и развития. Инцидент произошел в крупнейшем городе страны – Стамбуле. Ранены как минимум три человека.

Бомба находилась а машине, припаркованной вблизи полицейского автобуса. Ранения получили трое полицейских. Пострадавшие получили легкие ранения, они были доставлены в больницу. В настоящее время место происшествия оцеплено, передает РИА Новости. Полиция ведет расследование и поиск лиц, причастных к взрыву.