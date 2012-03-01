Российский бизнесмен Ковтун объявлен в международный розыск

В правоохранительных органах сообщили, что по делу об убийстве Литвиненко Великобритания объявила в международный розыск российского предпринимателя Дмитрия Ковтуна, однако запрос о его выдаче Россия пока не получала.



Сотрудник правоохранительных органов пояснил, что "в рамках расследования уголовного дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко выдан ордер на международный розыск Дмитрия Ковтуна. На его основании россиянин должен быть арестован властями страны, на территории которой он окажется".



Однако он отметил, что до настоящего времени "никаких обращений из Лондона российская сторона не получала", - цитирует его Интерфакс.