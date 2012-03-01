Угрожавший смертью Н. Саркози напился и забыл законспирировать телефон

За пять дней до проведения митинга перед жителями Бордо, который был запланирован на будущую субботу, президент Николя Саркози угрожали убийством.

Согласно информации газеты "Сюд-Вест", человек, "более чем десять раз" звонивший в понедельник в центральное полицейское управление Бордо «не выглядел, находящимся в нормальном состоянии». Во время своих звонков, сопровождавшихся оскорблениями, мужчина сообщил, что получил крупную сумму за покушение на жизнь президента страны во время митинга, который должен состояться в Бордо.

45-летний мужчина, уже известный полиции по фактам воровства и насилия в среду утром был арестован в своем доме в Бордо специальной бригадой полиции. В момент задержания мужчина «пьяный на момент совершения преступления» был смущен, так как в полицию он звонил со своего собственного телефона, сообщает AFP со ссылкой на источники близкие к расследованию.