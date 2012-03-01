США готовы к нанесению ударов по иранским ядерным объектам

Начальник штаба ВВС США генерал Нортон Шварц заявил в четверг, что американские военно-воздушные силы готовы к нанесению ударов по иранским ядерным объектам на тот случай, если дипломатические усилия, призванные обуздать ядерные амбиции Тегерана, не принесут результатов.



По словам Шварца, на сегодняшний день Пентагон располагает достаточным количеством мощных авиабомб, которые способны разрушить подземные убежища и другие укрепленные объекты, и сейчас "работа по модернизации подобных боеприпасов продолжается", передаёт агентство AFP.



