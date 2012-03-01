Канада будет участвовать в программах на Международной космической станции

Канада продолжит участвовать в программах на Международной космической станции в период после 2015 года. Страна берет на себя новые обязательства, отметил министр промышленности Канады Кристиан Паради.

"Беря на себя эти новые обязательства, мы тем самым сохраняем за Канадой лидирующие позиции в области космических технологий и в практическом применении их в повседневной жизни", - заявил министр. В четверг в Квебек-Сити состоится встреча глав космических ведомств стран, участвующих в проекте создания орбитальной станции, передает ИТАР-ТАСС. Как ожидается, на встрече будут обсуждаться конкретные аспекты участия Канады в программах на МКС.