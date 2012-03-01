В Брюсселе открывается плановый саммит Европейского Союза

В Брюсселе открывается плановый весенний саммит Европейского союза. Встреча Европейского Совета откроется в четверг в 21:00 мск и пройдет до 2 марта. Участники выберут председателя Евросовета на мандат до 30 ноября 2014 года.

Встреча начнется традиционным выступлением председателя Европейского парламента перед главами государств и правительств стран Евросоюза. После этого пройдут выборы председателя Европейского Совета. В настоящее время этот пост занимает бельгиец Херман ван Ромпей. Как ожидается, затем премьер-министр Люксембурга сделает предложение о назначении председателя саммита еврозоны, передает Интерфакс. Далее последует рабочий ужин европейских лидеров.