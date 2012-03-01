Правоохранительные органы Нью-Йорка сообщили о задержании 36 человек, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 279 миллионов долларов. Среди подозреваемых – адвокаты и врачи родом из России.

Системе автострахования и здравоохранения США нанесен ущерб в 279 млн долл.

Мошенники направляли людей, застрахованных в частных компаниях и представляемых как жертв ДТП, на "лечение" в частные клиники, которых на самом деле не существовало. Стоимость лечения часто превышала десятки тысяч долларов, а некоторые процедуры повторялись по нескольку раз. Как сказал прокурор, мошенники «вели роскошный образ жизни на украденные у граждан США средства».

В прокуратуре подчеркивают, что использованная преступниками схема стала крупнейшей и наиболее хитрой подобной аферой в истории страхования США.



