В США раскрыта крупнейшая "русская" афера в автостраховании (ВИДЕО)
1 марта 2012, 07:44 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы Нью-Йорка сообщили о задержании 36 человек, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 279 миллионов долларов. Среди подозреваемых – адвокаты и врачи родом из России.
Системе автострахования и здравоохранения США нанесен ущерб в 279 млн долл.
Мошенники направляли людей, застрахованных в частных компаниях и представляемых как жертв ДТП, на "лечение" в частные клиники, которых на самом деле не существовало. Стоимость лечения часто превышала десятки тысяч долларов, а некоторые процедуры повторялись по нескольку раз. Как сказал прокурор, мошенники «вели роскошный образ жизни на украденные у граждан США средства».
В прокуратуре подчеркивают, что использованная преступниками схема стала крупнейшей и наиболее хитрой подобной аферой в истории страхования США.