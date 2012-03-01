Европейцы вышли на улицы - они против антикризисных мер

На улицы Европы вышли сотни тысяч человек - они протестуют против антикризисных мер их правительств. Общеевропейская акция протеста проходит под лозунгом "С нас довольно!". Из-за бездумных мер экономии уже 115 млн человек в ЕС находятся за чертой бедности.



Профсоюзные объединения впервые смогли вывести такое количество людей на улицы и провести организованные массовые протесты одновременно по всему континенту: манифестации прошли во Франции, Испании, Бельгии, Греции, Португалии. Целью демонстрантов стали здания национальных банков, биржи и представительства Евросоюза.



Всеобщая акция профсоюзов проходит во многих странах Европы, на этом фоне сегодня начинает свою работу саммит ЕС по экономическим вопросам.



В Брюсселе лидеры единой Европы намерены поговорить в четверг о перспективах роста экономик стран еврозоны и решить один из ключевых вопросов этой встречи - расширение европейского стабфонда. Кроме того, участникам саммита придется переоценить и масштабы кризиса.



Председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил, что "Еврокомиссия выделила страны, чьи финансы заслуживают дополнительного анализа: это Бельгия, Испания, Франция, Италия, Кипр, Словения и Финляндия. Мы в Еврогруппе будем пристально изучать отчеты по этим странам на заседании 11 и 12-го марта".



Стало известно - Ирландия заявила, что новые правила европейского экономического регулирования, которые с большим трудом продвигались Парижем и Берлином и которые и без того не обладают единогласной поддержкой среди членов ЕС, будут вынесены на всенародный референдум. Может случиться, что Ирландия откажется подписываться под новым фискальным пактом, передают Вести.ру.