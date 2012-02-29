В Бордо арестован человек, угрожавший убить президента Франции

Во Франции оперативники уголовной бригады арестовали человека, который весь понедельник звонил в участок полиции в Бордо и угрожал убить главу страны, чтобы отработать полученные им за смерть Николя Саркози деньги.

По информации источников, близких к следствию, 45-летний мужчина, уже известный полиции города в связи с актами насилия, воровства и оскорбления, при задержании был не в себе, со ссылкой на Le Figaro передает в среду Интерфакс.

Он несколько раз позвонил 27 февраля в полицейский участок Бордо, заявляя всякий раз, что получил деньги за то, чтобы убить президента Саркози во время его встречи с избирателями, которая состоится 3 марта. В рамках избирательной кампании, Саркози уже посещал с аналогичными визитами Марсель, Анси и Монпелье.

Мужчина был арестован сотрудниками межрегиональной дирекции уголовной полиции.