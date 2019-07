Джеймс, сын медиамагната Руперта Мёрдока, ушёл из News International

Компания News Corporation, принадлежащая медиамгнату Руперту Мёрдоку, сообщила в среду, что его сын Джеймс покидает пост председателя правления News International - британского газетного подразделения News Corp.

Мердок-младший решил покинуть этот пост, чтобы сосредоточиться на международных телевизионных проектах News Corporation, говорится в заявлении, передает Би-Би-Си.

Джеймс Мёрдок сохраняет за собой три руководящих поста в структурах головной компании: председателя правления, заместителя операционного директора и исполнительного директора по международным операциям.

"АН" писали, что 26 февраля вышел первый номер нового проекта американского миллиардера Руперта Мёрдока — газеты Sun on Sunday. Это своего рода новый образ закрытой год назад после скандалов News of the World.

Напомним, News Corporation в 2011 году оказалась в центре скандала с прослушиванием телефонов знаменитостей журналистами принадлежавшей ей газеты News Of The World. Таблоид, выпускавшийся в Британии рекордными тиражами, вынужден был закрыться.