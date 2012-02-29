США: Северная Корея сделала шаг к ДНЯО и режиму гарантий МАГАТЭ

Северная Корея выразила в среду согласие по просьбе США ввести мораторий на ядерные испытания и пробные запуски ракет дальнего радиуса действия, а также приостановить работы на ядерном объекте в Йонбене.

Кроме того, КНДР согласилась допустить инспекторов МАГАТЭ для контроля за соблюдением моратория на программу по обогащению урана.

Двухдневные консультации между Пхеньяном и Вашингтоном по северокорейской ядерной программе проходили в Пекине 28-29 февраля. Делегацию США возглавлял спецпредставитель по КНДР Глин Дэвис, КНДР - первый заместитель министра иностранных дел республики Ким Ге Гван.

Комментируя итоги консультаций американский представитель с осторожностью заявил: "Я думаю, мы добились небольшого прогресса. Теперь я думаю, что нужно сделать, чтобы нарастить его".

"Соединенные Штаты по-прежнему выражают глубокую обеспокоенность по поводу действий Северной Кореи по широкому кругу вопросов, однако сегодняшнее объявление отражает серьезный прогресс в разрешении некоторых вопросов", - говорится в заявлении Госдепартамента США, сделанном в среду по итогам состоявшихся консультаций, передает Би-Би-Си.

Как отмечает ведомство, в ответ на уступки КНДР США согласились "завершить обсуждение деталей предоставления продовольственной помощи" северокорейской стороне, а также "предпринять дальнейшие шаги по нормализации двусторонних отношений".

"АН" писали, что в минувшем декабре Россия призвала КНДР начать практическое движение по возвращению в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и режим гарантий МАГАТЭ.

Напомним, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, ядерными странами признаны пять постоянных членов Совета безопасности ООН: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Индия и Пакистан не являются участниками ДНЯО, однако в конце года они также заявили о наличии у них ядерного оружия, испытание которого было проведено в конце 1990-х годов.

КНДР вышла из ДНЯО в 2003 году после чего также провела ядерные испытания, но в марте 2011 года КНДР выразила согласие возобновить переговоры с "шестеркой", на которых она готова обсуждать свою ядерную программу.