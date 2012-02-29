Британия: полиция извинилась перед родными Марка Даггана

Полиция Лондона принесла официальные извинения семье 29-летнего отца четверых детей Марка Даггана за то, что сразу же после инцидента в районе Тоттенхэм на севере столицы Соединённого Королевства, не проинформировала родных о его смерти.

Таким образом, полиция удовлетворила жалобу семьи убитого, в которой содержалось недовольство действиями правоохранительных органов, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что пассажир частного мини-кэба Марк Дагган был застрелен 4 августа 2011 года полицейскими, которые намеревались провести обыск в автомобиле.

Смерть Даггана спровоцировала массовые беспорядки в Тоттенхэме, которые мгновенно перекинулись на другие районы Лондона, а позже и на другие английские города, в том числе Бирмингем и Манчестер.

За несколько дней беспорядков пять человек погибли, более 3 тысяч были арестованы, а причиненный урон составил десятки миллионов фунтов.

Полиция сообщила, что расследование обстоятельств смерти Марка Даггана продолжается.