Британия: полиция извинилась перед родными Марка Даггана
29 февраля 2012, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]
Полиция Лондона принесла официальные извинения семье 29-летнего отца четверых детей Марка Даггана за то, что сразу же после инцидента в районе Тоттенхэм на севере столицы Соединённого Королевства, не проинформировала родных о его смерти.
Таким образом, полиция удовлетворила жалобу семьи убитого, в которой содержалось недовольство действиями правоохранительных органов, передает Би-Би-Си.
"АН" писали, что пассажир частного мини-кэба Марк Дагган был застрелен 4 августа 2011 года полицейскими, которые намеревались провести обыск в автомобиле.
Смерть Даггана спровоцировала массовые беспорядки в Тоттенхэме, которые мгновенно перекинулись на другие районы Лондона, а позже и на другие английские города, в том числе Бирмингем и Манчестер.
За несколько дней беспорядков пять человек погибли, более 3 тысяч были арестованы, а причиненный урон составил десятки миллионов фунтов.
Полиция сообщила, что расследование обстоятельств смерти Марка Даггана продолжается.