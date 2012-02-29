В Сирии район Баба Амр в центре Хомса - городе, который в последние несколько недель стал центром вооруженной борьбы между сторонниками и противниками режима Башара Асада - взят правительственными силами безопасности.

Сообщается, что Баб-Амр, контролируется военными, командный пункт боевиков захвачен, идет зачистка отдельных очагов сопротивления в жилых кварталах города.

"Район находится под контролем. Армия уже приступила к зачистке, прочесывая квартал за кварталом и дом за домом. Солдаты тщательно осматривают все подвалы и тоннели в поисках оружия и террористов", - сообщило военное руководство Сирии, передает Би-Би-Си.

Военнослужащие элитной 4-й бригады под командованием младшего брата президента Сирии генерала Махера Асада, проверяют улицы в поисках спрятавшихся боевиков. В город зашли саперы, чтобы очистить здания и учреждения, заминированные вооруженными мятежниками.

Также сообщается, что большая группа боевиков бежала в направление к ливанской границе, но была окружена сирийскими пограничниками. Есть сведения, что среди пленных находится большое число граждан других арабских стран и боевики из Ливии и Туниса.

Ожидается, что к утру появится официальное правительственное сообщение о том, что Хомс освобожден от бандформирований.

"АН" писали, что "сирийский Грозный" - Хомс - основная горячая точка в противостоянии сирийской армии и "крыс". Так большинство местного населения называет бандитов, именующих себя Свободной сирийской армией.

Напомним, накануне президент Сирии Башар Асад подписал проект новой конституции страны, в которой расширяются возможности демократических преобразований в САР за который проголосовали сирийцы в воскресенье.

В день проведения референдума Госсекретарь США Клинтон призвала сирийцев прийти на помощь "городу повстанцев" Хомсу, подготовив почву для иностранного вторжения. Потому, что иначе военную операцию, наподобие ливийской, по ее словам, в Сирии провести нельзя: силы противников режима Каддафи контролировали большие районы страны в то время, как сирийская оппозиция территорию не контролирует.

Люди в Сирии бесспорно гибнут, в том числе безвинные мирные жители. Но убедительной информации о жертвах противостояния нет.

По данным лондонской "Сирийской обсерватории прав человека", с начала февраля в ходе вооруженных столкновений в Хомсе погибли сотни людей. Однако МИД РФ сомневается в достоверности информации этой организации.

По данным ООН, более 7,5 тыс. человек погибли с марта прошлого года, когда силы безопасности страны начали жестко подавлять акции протеста. Власти САР говорят, что не больше 2 тыс., в основной массе - военнослужащие и боевики. ЛАГ и страны Запада не доверяют сообщениям правительства САР.

А доступ в страну иностранных журналистов Дамаск ограничил в целях их безопасности. Хотя, они все же проникают в страну нелегально и гибнут.