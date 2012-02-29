Еще 20 человек погибло в вооружённом межнациональном конфликте в Китае

На северо-западе Китая в среду в результате очередного вооруженного столкновения местных жителей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе погибли не менее двух десятков человек, сообщили местные власти.

Группа вооруженных людей совершила нападение на один из местных рынков, со ссылкой на Франс Пресс передает Би-Би-Си. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

"АН" писали, что накануне в результате беспорядков в городе Кашгар этого же района погибли 12 человек. О причинах беспорядков ничего не сообщалось.

Напомним, в этом регионе часто происходят столкновения между уйгурами и ханьцами, составляющими большинство населения Китая. По утверждению властей, организаторы столкновений, которых вербуют среди уйгуров-мусульман, связаны с экстремистским и сепаратистскими группировками, в частности "Исламским движением Восточный Туркестан".