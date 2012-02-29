Почти 100 лет назад произошла трагедия с всемирно известным "Титаником", который затонул в глубоких водах Атлантического океана. К столетнему юбилею этого события британский аукционный дом Henry Aldridge&Son проведет уникальные торги.



Легендарный корабль отличался не только роскошью, дорогим убранством, а также изысканным меню в ресторанах. На аукционе будет выставлена историческая вещь - меню обеда для пассажиров первого класса с "Титаника". Этот обед стал последним для большинства пассажиров судна. Меню было датировано 14 апреля 1912 года, а трагедия, унесшая жизни 2 тыс. 208 человек, произошла в ночь на 15 апреля.

Меню сохранил доктор Вашингтон Додж - банкир из Сан-Франциско, который путешествовал со своей женой Рут и сыном Вашингтоном-младшим. Рут взяла меню на память, положив в свою дамскую сумочку. С тех самых пор оно хранилось в их семье, как своеобразная реликвия, сообщает «РБК».

Последний обед пассажиров лайнера включал в себя яйца, курицу, говядину, бараньи котлеты на гриле, различные десерты и восемь видов сыра. Организаторы аукциона рассчитывают выручить за это около $158 000.





