Руководитель боевых ячеек и один из лидеров международной исламской экстремистской организации "Аль-Каида" египтянин Сейф Адль арестован в среду в международном аэропорту Каира сотрудниками спецслужб.

По данным служащих аэропорта, Адль прибыл в египесткую столицу рейсом авиакомпании Emirates из Пакистана, со ссылкой на Франс Пресс передает Би-Би-Си. Между тем египетским службам безопасности неизвестно, зачем боевик, который находится в списке самых разыскиваемых преступников ФБР, прилетел в Каир.

Сейф Адль был врио главы "Аль-Каиды" до того как террорист №2 египтянин Айман аз-Завахири возглавил "Аль-Каиду" в июне 2011 г. после убийства прежнего лидера Усамы бен Ладена. Террориста №1 Усаму бен Ладена уничтожили 2 мая 2011 года авиаударом беспилотника спецслужбы США.

По информации спецслужб 51-летний Сейф аль-Адель руководит боевыми ячейками "Аль Каиды". Американские власти объявили награду за его поимку в размере $5 млн.

"Аль-Каида" - самая могущественная из исламских экстремистских организаций в мире. Своих эмиссаров она имет на территории практически всех стран и активно вмешивается в их внутреннюю политику.

12 февраля этого года Айман аз-Завахири - выступил с видеообращением, в котором фактически поддержал стремление Запада сместить президента Сирии Башара Асада с его поста. Глава "Аль-Каиды" призвал сирийцев опередить западные инициативы.

Юг России - также в сфере интересов "Аль-Каиды". ФСБ РФ в феврале сделало заявление о том, что на Северном Кавказе в минувшем году достоверно было уничтожено 3 эмиссара этой организации.

Напомним пару фактов. 23 февраля 2011 года "Аль-Каида" провозгласила исламский эмират на территории города Дерна на востоке Ливии. Это послужило серьезным подспорьем в разгроме страны осенью минувшего года.

25 февраля 2012 года во время принятия присяги новым президентом Йемена, "Аль-Каида" устроила теракт вблизи его резиденции за то, что страна борется с экстремистами. 26 человек погибли, сотни пострадали.