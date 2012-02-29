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Бердымухамедов: В Туркмении началась Эпоха Могущества и Счастья

29 февраля 2012, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Бердымухамедов: В Туркмении началась Эпоха Могущества и Счастья
Фото AFP

Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что в Туркмении начинается Эпоха Могущества и Счастья. Данный исторический период "станет вызовом для будущих достижений и великих дел".


 Посол Туркмении в Узбекистане Солтан Пирмухамедов пояснил,  что Эпохой Могущества и Счастья будет именоваться новый срок президентского правления Бердымухамедова. Предыдущий официально именовался Эпохой Великого Возрождения.
 Новое эпохальное  название Бердымухамедов уже обсудил с деятелями культуры и представителями СМИ. "Популяризация осуществляемых коренных реформ и достигнутых успехов, разъяснение целей и задач эры прогресса и новаций, именуемой эпохой могущества и счастья, в которую вступил туркменский народ – это прямая обязанность деятелей культуры и мастеров искусства", - отметил он, сообщает Лента.ру.


 Гурбангулы Бердымухамедов правит Туркменией с 2007 года. В феврале 2012 года в республике состоялись выборы, на которых действующий президент был переизбран (по официальным данным, он набрал 97 процентов голосов).
В прессе также ходят слухи, что Бердымухамедов собирается написать новое духовное руководство для народа (на смену ниязовской "Рухнаме", которая имела статус "священной книги"). Предположительно она будет называться "Туркменнама" или "Адамнама".

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