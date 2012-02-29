МИД Белоруссии был закидан рулонами туалетной бумаги
29 февраля 2012, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром МИД Белоруссии в Минске подвергся своеобразной атаке. Трое юношей закидали здание внешнеполитического ведомства страны туалетной бумагой. Ответственность за акцию взяла на себя незарегистрированная организация "Молодой фронт".
Акцию участники назвали коротко - "Подотритесь". Своей необычной акцией активисты"Молодого фронта" высказали свое отношение к действиям белорусских властей по отношению к ЕС, сообщают белорусские СМИ.