Виталий Кличко вновь будет баллотироваться в мэры Киева

Лидер украинской партии "УДАР", чемпион мира по боксу Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева на следующих выборах столичного градоначальника. В 2006 году Кличко уже баллотировался в мэры.



Кличко сообщил, что выдвижение в градоначальники не помешает его партии участвовать в выборах в Верховную Раду, которые пройдут, как и выборы мэра столицы, осенью этого года. По наблюдениям политологов, рейтинг партии "УДАР" в последние месяцы неизменно растет.

В 2006 году Кличко уже баллотировался в мэры Киева (однако уступил Леониду Черновецкому), боксер возглавляет депутатскую фракцию "Блок Виталия Кличко" в Киевсовете.

Леонид Черновецкий около года назад полностью отстранился от управления городом, никто даже не знает, где он находится еще с прошлого года. В настоящее время Киевом де факто руководит Александр Попов, назначенный на должность главы городской администрации президентом Украины Виктором Януковичем, пишет Лента.ру.



