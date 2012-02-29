Одинокая 95-летняя жительница Гуанси-Чжуанского автономного района на юго-западе КНР пролежала шесть дней в гробу. За день до погребения... она встала и отправилась на кухню поесть.



Ли Сюфэнь жила в частном доме в городке Бэйлю. За одинокой старушкой присматривал ее сосед Чэнь Цинван. 17 февраля Чэнь зашел проведать Ли и обнаружил ее лежащей на кровати - женщина не дышала, а ее тело, как ему показалось, уже начало остывать.

Мужчина заказал гроб и через два дня, когда он был готов, Чэнь Цинван с сыном положили в него старушку. Похороны были назначены на 24 число. Какого же было удивление, а возможно, и ужас Чэня, когда утром 23 февраля он, зайдя к "мертвой" соседке, обнаружил, что гроб был пуст! А с кухни донесся голос «умершей», которая сетовала на то, как она проголодалась, и недоумевала, зачем ее положили в гроб.

Позже врачи установили, что женщина на протяжении шести дней находилась в коме из-за травмы головы, которую она получила, упав и ударившись головой у себя дома.



