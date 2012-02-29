Конституционный совет Франции не пропустил закон о наказании за геноцид армян

Конституционный Совет Франции осудил во вторник французский закон, наказывающий за отрицание геноцида армян в 1915 году, в соответствии которого Конституции Франции высказали сомнение представители левого крыла Сената и Национального собрания.

Как известно, появление этого закона стало причиной разрыва между Парижем и Анкарой.

Конституционный Совет решил, что новый закон противоречит таким принципам французской демократии, как свобода слова, о чем говорится в итоговом заявлении.

Закон, принятый парламентом 23 января, была поддержан президентом Франции Николя Саркози, который обещал 1 февраля, что в случае, если Конституционный Совет сочтет закон в нынешнем виде несоотвествующим Конституции, приготовить новую версию закона.

Пока же Турция «с удовлетворением» приветствовала нынешнее решение.

"Это дает некоторую надежду относительно будущих отношений...", - заявил, как сообщает AFP, пресс-секретарь дипломатической миссии Турции в Париже , Онжа Солакаглю, уточнив, что решение еще предстоит проанализировать.

Внесенный в Национальное Собрание Франции в декабре прошлого года депутатом «Союза за народное движение» от Марселя, на территории которого размещается большая армянская община, закон вызвал широкое возмущение со стороны турок, и премьер-министра Турции Эрдоган.

Согласно закону в том виде, в котором он был принят первоначально, любое публичное отрицание геноцида признавалось преступлением, наказуемым одним годом в тюрьме и 45000 евро штрафа.

Решение Конституционного Совета о законе за уголовную ответственность за отрицание геноцида армян, решение которого президент Николя Саркози получил сегодня, как сказанно в Коммюнике, распространенном пресс-службой Елисейского дворца во вторник «измеряется огромным разочарованием и глубокой печалью всеми, кто воспринял с признанием и надеждой принятие этого закона, направленного против отрицания, которое представляет не только оскорбление памяти жертв и их потомков, но также угрожает нашему национальному сообществу».

В коммюнике также сообщается, что в ближашее время президент Николя Саркози встретится с представителями армянской общины во Франции, а также о том, что он дал поручение правительству подготовить новый текст законопроекта, с учетом решения Конституционного Совета.