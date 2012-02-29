На свалке авиабазы ВВС США найдены останки жертв терактов 11 сентября

На авиабазе в Довере была образована «свалка» останков, в которой были обнаружены части тел людей, погибших в терактах 11 сентября 2001 года,. Личности этих людей не раскрываются.



Об этом сказано в независимом отчете, готовящемся по заданию оборонного ведомства США.

Белый дом призвал Пентагон провести структурные изменения в связи с ненадлежащим обращением с останками погибших на авиабазе ВВС США в Довере. В ноябре 2011 года газета Washington Post сообщила, что сотрудники базы вот уже нескольких лет избавлялись от останков погибших в зонах военных действий военнослужащих, кремируя их и выбрасывая пепел на свалку. Каким способом уничтожались останки- родственникам павших военнослужащих не раскрывали. После публикации Пентагон начал расследование работы персонала морга в Довере (штат Делавэр). «Мы крайне обеспокоены сообщениями о ненадлежащем обращении с останками погибших в Довере, а также о том, что в 2001 году некоторые неидентифицированные останки с мест терактов 11 сентября были выброшены на летное поле. Президент был проинформирован о результатах независимого расследования работы морга в Довере и поддержал решение Пентагона о проведении структурных изменений с целью предотвращения подобных инцидентов. США обязаны со всем состраданием относиться к павшим воинам и членам их семей, а также к тем, кто трагически погиб в терактах 11 сентября», — говорится в сообщении Белого дома, пишет «Коммерсантъ».



