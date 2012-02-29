Саркози поручил переписать закон о криминализации отрицания геноцида армян

Конституционный совет Франции во вторник вынес решение, согласно которому принятый недавно законопроект о криминализации геноцида армян Конституции страны не соответствует, поскольку "покушается на свободу слова и коммуникации".

Президент Франции Николя Саркози тут же поручил правительству подготовить новый текст закона о наказании за отрицание геноцида с учетом решения Конституционного совета, говорится во вторник в коммюнике администрации французского президента, передает РИА Новости.

Саркози, от которого исходила инициатива принятия закона, не отказался от своих обещаний армянской диаспоре.

"Президент считает, что отрицание преступлений недопустимо и должно наказываться. Он в ближайшее время встретится с представителями армянского сообщества во Франции. Он поручил правительству подготовить новый текст с учетом решения Конституционного совета", - отмечается в коммюнике Елисейского дворца.

Возможно, рекомендация к изменению закона содержится в самом решении Конституционного суда, который утверждает, что "законодатель может устанавливать наказания за злоупотребление свободой слова и коммуникации, которые нарушают общественный порядок и права третьих лиц".

Напомним, "продавливание" закона о геноциде Николай Саркози начал с осени. "АН" писали, что во время своего рабочего визита в Армению он призвал власти Турции, стремящейся стать членом Евросоюза, признать геноцид армянского народа 1915 года. Через неделю премьер-министр Турции Эрдоган обратился к Николя Саркози напрямую, пригрозив разрывом дипломатических отношений в случае принятия Национальным Собранием Франции закона о геноциде.

Турецкие власти пригрозили Франции ответными мерами, а глава правительства Тайип Эрдоган заявил, что его страна никогда не признает этот закон, а сам он никогда больше не поедет во Францию, если закон будет принят поступило сообщение об отзыве турецкого посла из Парижа.

Это не помешало нижней палате парламента Франции в конце декабря одобрить документ, предусматривающий наказание в виде года тюремного заключения и штрафа в размере 45 тысяч евро за отрицание признанных законом геноцидов, в том числе геноцида армян в Османской империи. Президент Франции направил Эрдогану письмо, в котором заверил его, что закон не направлен конкретно против какой-либо страны, и призвал турецкие власти принимать в расчет общие с Францией интересы. А в конце января законопроект прошел все парламентские процедуры.

Однако во вторник высшая надзорная инстанция - Конституционный совет - сочла этот закон неконституционным.

Во Франции законом признаны два геноцида: холокост (закон 1990 года) и геноцид армян (закон 2001 года). Наказание за отрицание холокоста ранее уже было предусмотрено законом, на основании которого французские суды неоднократно выносили приговоры.