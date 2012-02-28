Пушистый котик Хэнк собрался стать американским сенатором (ВИДЕО)

У кандидатов на выборах в американский Сенат от штата Вирджиния, демократа Тима Кейна и республиканца Джорджа Аллена, появился опасный конкурент. В качестве независимого кандидата выдвинулся кот породы мейн-кун по прозвищу Хэнк.



У Хэнка уже есть собственный сайт истраничка в Facebook и Twitter.

В поддержку пушистого кандидата был снят агитационный ролик.

Приоритетом для будущего слуги народа является социальная политика: по мнению Хэнка, создание новых рабочих мест обеспечит светлое будущее всем американцам.

«Я много ездил по штату и видел людей настоящих людей с их реальными проблемами, а вовсе не морских свинок, на которых ставят политические эксперименты», – заявил Хэнк на своем сайте.

Самые важные качества пушистого кандитата - честность, независимость, гордость и энергичность, блестящий жизненный опыт и умеренные взгляды.

Но есть и кое-какие недостатки, как и у любого человека.

Например, Хэнк очень ленив и плохо воспитан: когда «сенатор» видит сумку с продуктами или вкусную еду на столе, он старается добраться до них любыми способами, пишет «КП».

Несмотря на активную агитацию, есть препятствие – возрастной порог. Ведь Хэнку только девять лет, а законы требуют, чтобы те, кто баллотируется в Сенат, были не моложе 30 лет.

Хотя, в пересчете на кошачий возраст, Хэнку уже 52 года.



