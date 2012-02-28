Назначен новый министр финансов Украины

Президент Украины Виктор Янукович назначил министром финансов Юрия Колобова. Сегодня соответствующий указ размещен на сайте главы государства.Колобов в апреле 2010 г. был назначен на пост заместителя главы правления Нацбанка.

В ноябре стал первым заместителем главы правления НБУ.

До этого он работал в "Укрэксимбанке", был председателем правления БТА Банка, директором казначейства Ощадбанка, советником по банковским вопросам ООО "Финансовая компания КИБР".







