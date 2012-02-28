12 человек погибли в исламской провинции Китая в ходе беспорядков

В Китае в результате беспорядков в городе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района погибли 12 человек. Во время вооруженного столкновения местных жителей погибли 10 человек, еще двоих застрелили полицейские.

О причинах беспорядков не сообщается, со ссылкой на китайские СМИ передает Би-Би-Си. Обстановка в Синьцзяне, наиболее многочисленной национальностью которого являются исповедующие ислам уйгуры, обострилась за последние годы.

В этой провинции часто происходят столкновения между уйгурами и ханьцами, составляющими большинство населения Китая. По утверждению властей, организаторы столкновений связаны с экстремистским и сепаратистскими группировками, в частности "Исламским движением Восточный Туркестан".

В середине сентября китайское правосудие приговорило к смерти 4 террористов, причастных к нескольким террористическим инцидентам в северо-западном Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в июле в городах Хотан и Кашгар.

В Кашгаре в результате одного теракта погибли восемь человек, 27 были ранены. На следующий день в этом же городе было совершено нападение на ресторан, в результате которого погибли шесть человек и 15 получили ранения.

В городе Хотан вооруженная группа преступников напала на полицейский участок. Охранник был убит, находившиеся в помещении люди взяты в заложники. Нападавшие были уничтожены, от рук преступников погибли четыре человека.

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