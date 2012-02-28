Неблагодарные греки одели немецкого Ангела в нацистскую форму

170 коллекторов из Германии готовы выехать в Грецию, чтобы помочь улучшить систему сбора налогов. Международные кредиторы считают, что одной из причин кризиса в стране стало то, что многие граждане уклоняются от уплаты налогов.

Реакция греческих властей на предложение Германии пока не известна.

А ФРГ не только озаботилась налоговыми сборами в Греции. Накануне большинством голосов (496 депутатов) немецкий парламент проголосовал за выделение второго пакета помощи Греции в размере 130 миллиардов евро.

Несмотря на мнение скептиков, Bundestag решил не бросать Грецию на произвол судьбы и, по словам фрау Меркель, безответственно оставлять Грецию в такой момент, когда возможный дефолт страны может привести к непоправимым последствиям для всей еврозоны, с удовлетворением отметил портал Греция сегодня.

Однако жители Греции ответственное отношение Англы к своей стране не оценили. Возмущенные вмешательством Германии в экономические дела своей страны, разместили в центре Афин плакат, на котором изображена Ангела Меркель в форме нацистского офицера.

На рукаве "красуется" модернизированная фашистская свастика, обрамленная символом Евросоюза. Подпись к плакату гласит: "Гроза государства".

Немецкое издание "Bild" опубликовало материал, где резко осуждены действия греков: «Это так нас отблагодарили за то, что мы помогли Афинам избежать банкротства?!»

А в минувшую пятницу национальный совет по телевидению и радиовещанию Греции предписал местной радиостанции Real FM заплатить штраф в размере €25 тысяч за то, что ее корреспондент в прямом эфире назвал канцлера Германии Ангелу Меркель "грязной берлинской шлюхой".

И не раз. Корреспондент Real FM Йоргос Трангас обзывал Меркель в эфире радиостанции дважды — в сентябре и октябре 2011 года. Позже Трангас принес свои официальные извинения Меркель, но подчеркнул, что греки сегодня — это "евреи 2012 года".

Радиостанцию оштрафовали с формулировкой за "использование обсценной лексики и пренебрежение культурным греческим языком".

"АН" писали, в Греции не прекращаются акции протеста против политики жестких экономических мер правительства.

Несмотря на это, 13 февраля Греция ради получения очередного транша согласилась урезать бюджет. Но помощь Греции, обещанная ей 21 февраля главами минфина стран еврозоны, пока находится во взвешенном состоянии. Министры утвердили план предоставления Греции второго транша в размере 130 млрд евро. ВМФ по-прежнему не определился с конкретной суммой предоставляемого им транша.

Глава Всемирного банка Роберт Зеллик заявил 25 февраля, что маловероятно, что экономику Греции спасет дополнительная поддержка. Выдача очередного транша финансовой помощи Греции лишь тянет время.

Напомним, новый кредитный транш станет вторым иностранным кредитом, предоставленным Греции в течение менее чем двух лет. В мае 2010 года правительства различных стран еврозоны и Международный валютный фонд пришли к согласию по поводу предоставления Греции первого кредитного транша в размере 110 млрд евро.



