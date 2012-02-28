Франсуа Олланд предлагает 75%-й налог для богатых

Предполагается, что этот налог будет для тех, у кого ежегодный доход превышает 1 миллион евро. Это, согласно программе кандидата от соцпартии Франции, позволит получить дополнительные 45% с доходов в 150.000 евро.

Об этом накануне Франсуа Олланд заявил на телеканале TF1, значительно удивив всех присутствующих.

Во вторник идея, вызвавшая немало дискуссий как среди противников, так и среди соратников была развернута во время посещения сельскохозяйственной выставки Salon de l'Agriculture. Назвав свое предложение "посланием к социальной сплоченности", Франсуа Олланд подчеркнул, что это так же станет актом патриотизма. «Согласие платить дополнительный налог на восстановление страны - это патриотизм".

Идея очевидно была настолько неожиданной, что даже ответственный за бюджет его предвыборной кампании Джером Каюзак, как сообщает «Франс суар», признался, что не знает что сказать.

Впрочем, более опытные в предвыборных дебатах Пьер Московичи, Сеголен Руаяль и Бертран Деланое смогли тут же обосновать идею своего лидера.

Как это сочетается с другими элементами программы и обещаний, тут же напомнили оппоненты.

Так министра обороны Жерар Лонге посоветовал депутату от региона Коррез Франсуа Олланду подумать над тем, как эта мера, которая касается "ничтожного меньшинства ", "может отпугнуть многих ".

Натали Арто (LO) поиронизировала над тем, что буквально "через две недели после того, как финансисты города были успокоены", во время встречи с кандидатом Франсуа Олландом богатые "сделали большие глаза".

А министр образования Люк Шатель в своем традиционном стиле резюмировал все в одной фразе: "Франсуа Олланд хочет, чтобы было меньше богатых", а "Николя Саркози хочет, чтобы было меньше бедных ".