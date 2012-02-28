Америку открыли европейцы, мигрировавшие по льду

Америка действительно была открыта европейцами, но произошло это событие за десятки тысячелетий до высадки Колумба в Новом свете 12 октября 1492 года. Международная группа ученых нашла целую серию археологических артефактов, свидетельствующих об этом.

Это каменные орудия труда, изготовленные по европейскому образцу и датируемые периодом 19 тыс - 26 тыс лет назад. Раскопки велись в шести районах на Восточном побережье США , артефакты найдены, в частности, в штатах Мэриленд, Пенсильвания и Вирджиния.

Химический анализ орудий труда показал, что они изготовлены из кремниевого материала, залегающего, в частности, на территории современной Франции. Европейцы каменного века мигрировали в Америку по льду замерзшей Северной Атлантики во время ледникового периода. В пик этой эпохи около 3 млн кв. км Северной Атлантики оказались подо льдом.

Подобная теория существовала и раньше, но строилась скорее на предположениях. Сейчас получены ее материальные подтверждения.



