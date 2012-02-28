В Грузии пройдет Экономический форум ОБСЕ

Экономический форум ОБСЕ пройдет в Батуми (Аджарская автономная республика) с 11 по 14 мая. Об этом заявил сегодня вице-спикер парламента Грузии Гиги Церетели на пленарном заседании. В экономическом форуме примут участие 55 делегаций из стран-членов ООН.



"После встреч, проведенных с руководством парламентской ассамблеи ОБСЕ и непосредственно с генеральным секретарем ОБСЕ, было принято решение, что экономический форум будет принимать Грузия", - заявил Церетели. Он отметил, что форум пройдет в Грузии потому, что на протяжении последних лет в стране осуществлялись динамичные реформы, и все это в «условиях войны, интервенции и оккупации», сообщает ghn.ge.

Мероприятие такого масштаба в Грузии еще не проводилось.